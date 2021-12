El poderoso mensaje de Kim Kardashian ante el caso del cubano Rogel Aguilera-Mederos

Kim Kardashian se sumó a las cientos de celebridades que se pronunciaron en las redes sociales ante la sentencia de 110 años de prisión que recibió el camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos por causar un accidente de tránsito con un semirremolque donde murieron 4 personas.

“Sé que todos han estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos esta semana. Me sumergí profundamente en el caso para averiguar cuál era la situación. Para quienes no conozcan este caso, #RogelAguileraMederos es un joven de 26 años que fue sentenciado a 110 años de prisión por conducir un semirremolque y chocar contra el tráfico estacionado matando a cuatro personas. No estaba borracho ni drogado, le fallaron los frenos del semirremolque” inició Kim a través de sus historias de Instagram.



“Otra parte impactante e injusta de este caso es que el juez no quiso condenarlo a una sentencia tan larga. Sin embargo, debido a la obligatoriedad en Colorado, tenía las manos atadas. Los mínimos obligatorios le quitan la discreción a los mínimos judiciales y eso necesita acabar. La ley de Colorado realmente tiene que cambiarse y esto es muy injusto. El gobernador de Colorado es una muy buena persona y sé que hará lo correcto” continuó Kim Kardashian con su extenso mensaje.



“Otra parte impactante del caso es esta publicación del fiscal tras su condena. Cuatro personas murieron en este trágico accidente. Rogel tiene cadena perpetua por el accidente, que no solo destruirá su vida, sino que también afectará la vida de su esposa e hijo. Y sin embargo, por alguna razón, la fiscal pensó que sería divertido publicar una foto de una zapata de freno que recibió de un colega con una placa ¡Me da asco!” amplió la integrante del clan Kardashian.

Fuente: Instagram Kim Kardashian





“Oro para que el gobernador Polis, quien ha sido un líder en el apoyo a las reformas que aumentan la dignidad humana en el sistema legal, conmute su sentencia” cerró la hermana de Kylie Jenner, quién esta estudiando para abogada.

Fuente: Instagram Kim Kardashian