Así fue la traumática experiencia de Jomari Goyso con los esteroides

Una década atrás, Jomari Goyso tomó una terrible decisión en su afán de llegar al cuerpo perfecto. El periodista español, experto en moda y belleza, optó por recurrir a los esteroides para modelar su figura y años más tarde le trajo fuertes dolores de cabeza que lo terminaron llevando al quirófano.

Debido a la sustancia que se inyectaba en su físico para tener el "cuerpo ideal", los médicos le detectaron dos bultos debajo del pezón. "Ahí comienza la pesadilla, la bola que se queda en el lado izquierdo, al lado del pezón y por un año y medio la intento evitar, pero al año siguiente fui, y obviamente cuando voy y le explico lo que había pasado, la primera palabra que me dicen sabes cuál es, ¿no?... ‘Esto puede ser un cáncer’", reveló el artista de Univisión en diálogo con Lourdes Stephen.

Jomari Goyso

Goyso llegó a sufrir grandes desórdenes alimenticios porque lo llamaban gordo. "Cuando ves que socialmente lo que está aprobado son los músculos, los hombres musculosos, ahí empezó este problema", confesó.

Pocas semanas atrás, pasó por el quirófano para quedarse tranquilo y evitar que todo pasara a mayores. "Es una exageración, tú te inyectas y los músculos crecen, no te lo imaginas. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que terminé el sábado. Me empiezan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón, entonces yo pregunto: ‘¿Es normal que se ponga duro eso?’. Y me dicen: ‘Es normal, por eso estás tomando las pastillas para bloquear las células precáncer’”.

Según el El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos dentro de las consecuencias del abuso de esteroides anabólicos en hombres está la infertilidad, encogimiento de testículos, desarrollo de senos y calvicie. En mujeres, la presencia excesiva de vellos corporales y el agrandamiento del clítoris.