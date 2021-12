Pablo Alborán casi sufre un infarto al escuchar a Karina Pasian

Karina Pasian ha demostrado que su talento no tiene límite. El pasado sábado, en la fase final de La Voz de España, interpretó “Bagdad” de Rosalía y conmocionó a todo el público. Los couches tampoco podían creer lo que estaban viendo y Pablo Alborán hasta aseguró que estaba al borde del infarto.

“Creo que me acaba de dar un infarto”, dijo el malagueño cuando Karina terminó su presentación. Sorprendida, Malú agregó: “Me da risa porque hace lo que se le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. No me puedo decir nada porque me da un ataque de risa. Cada vez que cambiabas el registro, tirabas un falsete o hacía algo yo me quedaba con la boca abierta. Mi cara era de: ‘Hija, qué hacemos’. La voz de Karina”.

Foto: Antena 3

Por su parte, a Alejandro Sanz le cuesta cada día más ocultar el profundo orgullo que siente por esta participante. Es que ambos comparten una historia en común, Karina desde hace algunos años es corista del cantante y, cuando se presentó en las audiciones a ciegas, no le dijo nada. Sin embargo, el autor de “Amiga mía” fue el primero en dar vuelta su sillón para darle la bienvenida al programa.

“El otro día en el ensayo, Karina se puso a cantar esta canción y de repente se emocionó mucho. Se puso a llorar y no supo decirme por qué. Pero es la forma en que ella siente la música. Ella no canta, ella vive la música de una forma muy especial”, comenzó contando Sanz, quien, al final de la gala, la eligió para pasar a las semifinales.

Con mucha emoción, el cantando aseguró: “A mí me gustaría que este programa durara mil años para poder darme mil vueltas de nuevo, cada vez que cantas”.