Qué fue de la vida de Manuel Carrasco el segundo ganador de Operación Triunfo

Manuel Carrasco se subió al escenario de La Voz de España y aseguró que se sentía "en casa". El artista ganó la segunda edición de Operación Triunfo y, desde entonces, ha logrado construir una carrera en el mundo de la música muy prolífera. Incluso, el artista espera poder retomar su gira "Cruz del Mapa" en 2022, luego de tener que suspenderla en 2020 debido a la pandemia.

El cantante onubense interpretó "Ya no" junto a Carlos Ángel Valdés y aseguró que disfrutó mucho de su participación. También alabó la personalidad del participante y lo abrazó con gran cariño. "Tiene un corazón muy grande y la canción sonaba en su voz muy bonita", aseguró.

Fuente: Antena 3

El artista se mostró muy emocionado por volver a estar en el mismo lugar donde logró consagrarse ganador de Operación Triunfo e indicó: "Vengo lleno de amor porque me he cruzado por los pasillos con un montón de gente. Estoy encantado de volver a veros a todos, a algunos llevaba muchos años sin veros con esto que ha pasado y estoy muy feliz". Es que la pandemia no ha sido nada sencilla para Carrasco.

En 2019, el cantante inició su primera gira por España y rápidamente esta se convirtió en un verdadero suceso, sin embargo, debió cancelar sus presentaciones un año más tarde cuando el avance del coronavirus provocó que se suspendieran los espectáculos artísticos.

El emotivo momento también tuvo su cuota de humor. Fue cuando Eva González le consultó a Luis Fonsi si era verdad que su esposa era fanática onubense. "Fonsi, me ha contado un pajarito que, después de ti porque no tiene más remedio, el artista favorito de tu mujer es Manuel", le consultó la presentadora. El puertorriqueño dio una sorprendente respuesta: "Sí, es verdad. No sé si después de mí, pero es verdad".