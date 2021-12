El próximo 24 de diciembre Ricky Martin cumplirá 50 años y lo festeja a lo grande

Enrique Martín Morales, su verdadero nombre, más conocido solo como Ricky Martin, nació el día de Nochebuena en San Juan de Puerto Rico. De pequeño, Martin cantaba en coros y participaba en las obras teatrales del colegio y en las que escribía uno de sus primos, que vivía cerca, y que representaban en el vecindario.

Ricky Martin es un cantante y actor puertorriqueño nacionalizado posteriormente español, inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista del grupo juvenil “Menudo”. A partir de 1991 se estableció como solista, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más vendidos e influyentes de la historia. Ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés.

Antes de cumplir 10 años Ricky Martin comenzó a hacer anuncios de televisión y la música era una constante en su vida. El primer disco, que le cambió la vida, según contó en una entrevista fue “Fiebre de Sábado por la Noche”, de los Bee Gees. Cuando tenía 12 años comenzó a formar parte del grupo “Menudo”, un grupo infantil puertorriqueño de mucho éxito.

Cierta vez Ricky Martin fue entrevistado por Oprah Winfrey en el programa que conducía entonces y Martin le contó que, cuando supo que se había convertido en un nuevo "Menudo" se lo dijo a su familia y fueron a una disco party. Por ello el cantante declaró: “Un día estaba en la escuela y al siguiente, estaba de gira. Es todo lo que quería. Estaba muy concentrado en cantar, incluso a esa edad. Echando la vista atrás, es una locura, pero era mi sueño”.

Luego de dejar el grupo "Menudo" en 1991 publicó su primer álbum de estudio, llamado “Ricky Martin”. Después llegaron “Me amarás”; “A medio vivir”; “María”, y “Vuelve”, solo por mencionar algunas de sus canciones. Con el éxito vinieron las entrevistas y con ellas las preguntas sobre su sexualidad. Se le atribuyeron distintas novias e incluso mantuvo una relación pública de siete años con una presentadora llamada Rebecca Alba. En el año 2000, una presentadora estadounidense le preguntó directamente si era homosexual, a lo que Martin contestó que no le gustaba hablar de su vida privada.

Finalmente, en 2010, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad. Sin embargo, dijo a una revista, que no había habido trampa en las relaciones heterosexuales que había mantenido. Ante lo cual declaró: “Cuando salía con mujeres, estaba enamorado de mujeres. Se sentía bien, se sentía hermoso. No puedes fingir química, había química con ellas. No estaba engañando a nadie”. Atrás en el tiempo ha quedado aquel chico que formó parte del grupo musical “Menudo” y al cual se le cumplieron todos sus sueños acerca de cantar .