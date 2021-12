WhatsApp: conoce el significado del emoji de cara verde

Whatsapp, la aplicación de mensajería más importante y usada de todas, tiene en total más de 300 emojis y muchas veces desconocemos el significado de algunos. Y por no saber qué significa, las personas no los usan y deciden recurrir a los más habituales.

De manera frecuente, la aplicación lanzó un nuevo paquete de actualizaciones que incluyen a los audios, donde si no te has percatado, antes de enviarlos, podes volver a escucharlos y en caso de que no te guste, lo podes eliminar y mandar otro nuevo. A partir del 2022, WhatsApp presentará nuevas funciones, entre las que se destacan compartir los reels de Instagram en las historias.

Otra novedad que estará disponible a partir del año que viene es reaccionar mediante emojis (al igual que Instagram y Messenger) a los mensajes, los cuales puede contener hasta siete tipo de reacciones diferentes.

Emoji de carita verde. Fuente: Emojipedia

Por otro lado, si formas parte de varios grupos tenes que estar muy atento a las nuevas funciones porque Whatsapp permitirá que se creen foros y subforos, los cuales contará con la participación de varios usuarios. Para expandir la capacidad de los grupos, se crearán las comunidades que tiene como fin crear un grupo y dentro del mismo, generar varias subcomunidades.

Fuente: Unsplash

Por último, te habrá llamado la atención la presencia de un emoji verde. Si pensás que se trata de una persona que es golpeada, te equivocas ya que representa disgusto y además, una infección estomacal o cualquier enfermedad. El nombre de este emoji es “Nauseated Face”, el cual fue desarrollado en el año 2016. Este emoji se incluye en el grupo de emoticones que hacen alusión a algún tipo de enfermedad o malestar, como los emojis con un termómetro que representa fiebre o la cara con una venda en la cabeza que hace alusión a alguna lesión física.