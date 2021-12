Qué fue de la vida de la abuela Ida de Malcolm el de en medio

La abuela Ida de “Malcolm el de en medio" era interpretada por Cloris Leachman, una reconocida actriz famosa por sus papeles en “The Mary Tyler Moore Show” y “The Last Picture Show”, por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Cloris Leachman tuvo una larga carrera en Hollywood que comenzó a fines de la década de 1940 y continuó hasta su muerte. En los últimos dos años, había aparecido en el remake de la serie de televisión “Mad About You'' y había formado parte de “The Croods: A New Age”. También tiene dos películas que todavía están en producción: una comedia llamada “High Holiday'' y un drama llamado “Not to Forget”.

La carrera de la abuela Ida de “Malcolm el de en medio”

Cloris Leachman inició su largo viaje a paso lento. Cuando era adolescente, actuó en el escenario junto con otros jóvenes de su localidad en la Universidad Drake en Des Moines. Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue como concursante de Miss América en 1946.

Debutó en la pantalla con un papel no acreditado en el drama musical de 1947 "Carnegie Hall". En 1948, fue elegida para el "Actor's Studio" de ABC, una de las primeras series de televisión dramáticas que se hizo.

Su primera aparición en un papel importante en una película se produjo en 1955 en 'Kiss Me Deadly'. En los años siguientes, trabajó con Paul Newman, Robert Redford, Katharine Hepburn, Jeff Bridges, Ben Johnson, Alfred Hitchcock, Robert De Niro, Mel Brooks, Gene Wilder y Bryan Cranston y ganó ocho Primetime Emmy, un Daytime Emmy y un Oscar.

En total, a lo largo de su carrera, participó en más de ¡113 películas! Esto sin contar las series y programas de televisión.

En 2008, a la edad de 82 años, participó en el reality show de baile "Dancing with the Stars", convirtiéndose efectivamente en la persona de mayor edad en competir en la historia del espectáculo.

Murió a principios de este año a la edad de 94 años a causa de un accidente cerebrovascular agravado por el COVID-19.