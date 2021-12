El gran ausente en la final de La Voz de España

Muchas sorpresas habían sido anunciadas para la noche de la Gran Final de La Voz de España. Una de ellas era la participación de importantes artistas nacionales e internacionales durante la gala. Sin embargo, a última hora hubo un ausente.

Además de las espectaculares actuaciones de los cuoches Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú y Luis Fonsi, se esperaba que otros famosos talentos se subieran al escenario de La Voz.

Antena 3 anunció durante la semana que Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Pablo López, Niña Pastori, Pastora Soler, Morat y Antonio José iban a formar parte de la Gran Final.

Pero, los ojos estaban puestos en la presencia de un importante artista internacional: Ed Sheeran. A pesar de la ilusión que le hacía al público poder ver al músico británico en vivo, este no llegó a tiempo. Se desconoce si esta ausencia se debe a las recientes restricciones y cuidados que se han tomado ante el avance de la variante ómicron en toda Europa.

Pese a los impedimentos, el intérprete de "I Don't Care” quiso estar presente de alguna forma y les dejó un tierno mensaje a los participantes.

El artista comenzó con un pedido de disculpas: “Siento no estar allí, pero, como sabéis, la situación actual no me lo permite”.

Luego envió sus mejores deseos y dejó una bonita reflexión. “Pasad una noche fantástica y buena suerte. Y recordad, esta noche no solo se trata de ganar sino de hacerlo mejor cada día y de ser parte del mejor programa de televisión de España”, comentó Sheeran en la grabación.

Finalmente, les pidió a los cuatro finalistas que disfrutaran de esta noche y aprendieran de ella. “Aprovechad cada oportunidad que podáis después de esto. No esperen un momento perfecto porque ese momento se presentará solo. Así que seguid trabajando duro, escribid y catad canciones cada día”.

Tomando su aprendizaje y experiencia en el mundo de la música, el músico británico también felicitó a los talentos y les dijo: “Felicitaciones por haber llegado tan lejos. Si habéis llegado hasta aquí es porque son cantantes increíbles y este programa se trata de ser La Voz. No se trata de ganar sino de hacerlo. Nunca lo olviden Seguid adelante y mucho amor”.