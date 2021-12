El asombroso test de personalidad que demuestra si te enamoras fácilmente

Los test de personalidad siguen cautivando a los usuarios en las redes sociales. En tan sólo pocos segundos arrojan asombrosos resultados que sorprenden a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un reto que rápidamente te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Quieres conocer lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Planta: eres una persona que se caracteriza por verse muy tranquila. Sin embargo, por dentro siempre sueles estar a punto de estallar como un volcán. Te diriges hacia los demás del mismo modo que lo hacen contigo y eres un amante de los buenos tratos. Tienes grandes metas y haces hasta lo imposible por alcanzarlas. Pones el foco en el futuro y por momentos, te cuesta mucho disfrutar del hoy. Debes aprender a vivir más el presente ya que es lo único seguro que se tiene. Eres muy enamoradizo y tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y nunca harías algo que les provocaría un daño.

istockphoto

Cruz: te destacas por ser alguien muy leal. Siempre cumples con tu palabra y no te gusta discutir. Nunca levantas la voz salvo que sea sumamente necesario. No sueles enamorarte fácilmente y te caracterizas por ser una persona fría. Le das más importancia a lo que te dicta el cerebro antes que el corazón. Sobresales por ser muy creativo y tienes una inteligencia brillante. No dejas que tus emociones te dominen y nunca tomas una decisión de manera apresurada.