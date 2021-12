WhatsApp: así puedes evitar el hackeo de tu cuenta

La sociedad se encuentra en peligro permanentemente ante los ladrones virtuales, mejor conocidos como hackers. Debido a esto pueden ocasionar fraudes como la suplantación de identidad y robar información del propietario, es decir su cuenta de WhatsApp y de esa forma pedir dinero a los contactos de la víctima.

Debido a diversos sucesos en donde se ha llevado a cabo el hackeo la policía cibernética se ha visto obligada a alertar a los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo y también brindarles consejos para evitar que les suceda, por lo que se ha detallado información sobre cómo operan los criminales virtuales.

Para realizar el secuestro virtual, el ladrón descarga la app WhatsApp y coloca el número telefónico de la víctima, luego la víctima recibe una llamada en la madrugada, que se dirigirá al buzón de voz. Por último, el victimario accede a un enlace y a través de este obtiene el mensaje del buzón de voz, de esa forma el ladrón instala aplicación en su dispositivo e ingresa los datos como si fuera el dueño de la cuenta, accediendo a todos sus datos virtuales.

Sin dudas, los ciberladrones realizan un increíble trabajo para vulnerar nuestra cuenta de WhasApp, pero existen formas para evitar que esto nos suceda y es que debemos estar atentos y preparados ante cualquier ataque que pueda ocurrir y proteger nuestra cuenta del chat más famoso.

Por lo tanto, debemos realizar los siguientes pasos: no debemos compartir códigos de verificación, no abrir enlaces externos extraños, tampoco debemos realizar depósitos o transferencias sin verificar si realmente se trata de una persona conocida o no, no brindar ningún dato personal y por último, desactivar el buzón de voz. De esta manera estaremos protegidos ante cualquier hacker.