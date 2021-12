Un postre muy fácil, crepes de manzana con salsa caramelo

A la hora de pensar en un postre, a veces creemos que puede ser muy complicado; pero hoy te contaremos cómo hacer todo y resolver una receta ¡súper rica! Las crepes sirven para recetas dulces o saladas, dependerá de la combinación que elijas. Hoy aprovecharemos las manzanas con una rica salsa caramelo.

Esta receta no presenta dificultad, pero para evitar los grumos podemos utilizar unas varillas. Por otro lado, es súper necesario contar con una sartén antiadherente ¡así no se pegarán y no utilizarás tanta materia grasa! A continuación, todos los detalles de estas fabulosas crepes.

PH Pexels

Ingredientes:

2 huevos

400 ml leche líquida

140 gr de harina

1 pizca de Sal

50 gr de manteca

Para el relleno

2 Manzanas

80 gr de azúcar

5 ml de esencia de vainilla

480 ml de agua

Para el caramelo

160 gr de azúcar

40 ml de agua

80 ml de agua hiviendo

Con unos crepes ¡miles de postres!

Ph pixabay

Procedimiento:

Verter en un bol los huevos y la leche, bate con batidor eléctrico por 2 minutos aproximadamente.

Agregar la harina y la sal, mezclar por 2-3 minutos hasta unificar todo y obtener una mezcla espesa y homogénea.

Llevar una sartén al fuego y agregarle un trocito de la manteca reservada, repetir el proceso cada dos o tres crepes, mueve la sartén de forma que la manteca se reparta por toda la base para evitar que los panqueques de manzana con caramelo se peguen.

Verter 3/4 de cucharón de la preparación de nuestros crepes dulces en la sartén y mover de forma que la mezcla cubra toda la superficie. Si los deseás más gruesos verter un cucharón completo en la sartén.

Cuando los bordes se comienzan a dorar levantar el panqueque y dar vuelta para cocinarlos del otro lado durante unos segundos. Si los levantas y notás que aún les falta o no están lo suficientemente dorados como te gusta los dejás un momento más al fuego.

Acomodar en un plato o fuente unos encima de los otros a medida que los vayas realizando hasta acabar toda la mezcla de las crepes de manzana con caramelo..

Para elaborar el relleno de los panqueques de manzana y caramelo, vamos a lavar, pelar y cortar en rodajas las manzanas.

Llevamos las rodajas de manzana junto con el azúcar, la esencia de vainilla y el agua por encima ,de forma que las cubra, todo a una olla o cacerola a fuego bajo-medio hasta que se ablanden y formen una especie de compota. Una vez listas retiramos del fuego.

Para realizar el caramelo, vamos a colocar en un jarro el azúcar junto con el agua fría. Llevamos a fuego para que el azúcar comience a disolverse, moviendo de forma constante para evitar que el azúcar se queme.

Cuando tengamos el azúcar completamente disuelta y que haya tomado un color dorado, retiramos del fuego. Agregamos el agua hervida al caramelo y mezcla por un momento hasta unificar ambos ingredientes. Reservamos por un momento hasta el momento de utilizar.

Para el armado, tomamos un panqueque, agregamos 2 cucharadas soperas de relleno y lo cierras. Cubrimos con una cucharada sopera de caramelo líquido. Buen provecho.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntosmdz@gmail.com Te contestaremos a la brevedad!