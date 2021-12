Top: las 4 razas de perros más hambrientas y tendientes a la obesidad

Aunque no lo creas, por genética, hay ciertas razas de perro que suelen tener más hambre que otras, por lo que tienen mayor tendencia a la obesidad y sus complicaciones. Si tu can es tu mejor amigo, deberías saber que cuidados especiales debes arle al crecer para evitar que sufra obesidad. Por eso hoy te traemos las razas de perro más hambrientas.

Los perros que ocupan el primer lugar en la lista, son los labradores retriever. Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism y retomado por Hipertextual señala que hay un gen relacionado con la obesidad canina y que está relacionada con un mayor apetito. Este sería el gen “POMC”, el cual impide que los perros produzcan neuropéptidos con los que dejarían de tener hambre y que en los labradores, suele tener una mutación que impide que se sientan llenos. De hecho, algunos los catalogan como “perros aspiradoras” por su incapacidad para saciarse.

El siguiente can en la lista de razas de perro más hambrientas es el Bulldog. Entre sus principales características destaca que suele ser gordito porque acumula más tejido adiposo o grasa bajo la piel de lo normal generando sus famosos pliegues. Tristemente el exceso de pliegues puede generar problemas en la piel, sumado a los problemas para respirar por la obesidad y su complexión chata.

Otro de los perros que suelen ser sumamente hambrientos es el Pug. Su exceso de hambre surge de la resistencia a la leptina, por lo que se debe de cuidar su alimentación. De lo contrario, podría sufrir complicaciones que se vuelven graves debido a su dificultad para respirar bien. A pesar de su pequeño tamaño, estos canes comen en exceso.

Imagen: Pysnnoticias

Finalmente, la última mascota en la lista de razas de perro más hambrientas es el Golden retriever. Estos perros suelen tener hambre todo el tiempo aunque disfrutan de hacer actividades al aire libre por lo que pueden mantener su salud si realizan ejercicio o caminatas a diario. No obstante si tu perro no pertenece a ninguna de estas razas, pero come demasiado, es probable que tenga un trastorno denominado polifagia. Esta condición de in-saciedad aparece junto a otros síntomas como la obesidad, el aumento en el consumo de agua, orinas constantes e incapacidad de absorber nutrientes.