Qué trastorno padece Victoria Pedretti

Con la cantidad de películas y programas de televisión exitosos que tiene en su currículum, Victoria Pedretti tiene una carrera en ascenso. A simple vista, pareciera que para ella todo ha sido fácil: es joven, exitosa y vive de lo que ama. Pero, en realidad, desde muy pequeña sufre de un trastorno con el que ha tenido que luchar.

Hay mucho que cambiar con respecto a las etiquetas y lo que define y no define a alguien. Victoria Pedretti, a quien le diagnosticaron TDA (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad) a una edad temprana, sabe mucho sobre esto, ya que más que nadie, ella sabe que las etiquetas pueden ser "muy dañinas".

Victoria Pedretti habla públicamente sobre su trastorno

La protagonista de “La maldición de Hill House” ha compartido, en más de una ocasión, que le diagnosticaron TDA a los seis o siete años. Siempre dijo que quería ser abierta al respecto y no sentir vergüenza por ello.

Victoria Pedretti recordó el momento de su diagnóstico y cómo fue que le contaron todas esas estadísticas sobre cómo ella "nunca podría leer y escribir bien" o las probabilidades que tenía de tener una mayor tasa de problemas médicos y otros tipos de problemas. Afirma que, en ese momento, pensó “¡No, esa no soy yo!'”.

"Pero fue tan dañino para mí a esa edad porque no hizo nada por cómo me definía", dijo Pedretti. "Solo permitió que otras personas hicieran suposiciones y sintieran que tenían las respuestas para algo mucho más complejo que TDA".

Ella ha contado cómo es que al no escuchar todas las limitaciones que le dijeron que tendría, fue que logró llegar a donde está hoy en día.

"Creo que siempre me cuestioné que [TDA] sería algo que simplemente me jodió porque la gente no era particularmente complaciente o comprensiva al respecto", dijo. “La gente trató de hablarme sobre mi propio cerebro y mi propia mente, toda mi vida. Creo que eso es realmente destructivo, pero ahora puedo verlo".

La razón por la que quiere hablar más al respecto es porque quiere que otros, que podrían estar pasando por lo mismo que ella pasó, no se sientan limitados con respecto a quiénes son y qué es lo que pueden lograr.

"Necesito que otros jóvenes que están luchando en la escuela, o luchando con sus emociones y sentimientos, sepan que es jodidamente normal, que no son deficientes o defectuosos", dijo Pedretti. “Ojalá el sistema educativo en este país atendiera a más personas y que tuviera más maestros que tuvieran las herramientas para comprenderme y ayudarme”.

A Victoria Pedretti no le gustan las etiquetas porque siente que pueden perjudicar a las personas. Quiere demostrar que en realidad estas no definen a nadie y que solamente terminan siendo un obstáculo. ¿Tú crees lo mismo?