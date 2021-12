El insólito pedido de una mujer a un hombre en un grupo de “mamis y papis” en WhatsApp

Hoy en día es muy común utilizar los diferentes medios de comunicación para poder solicitar alguna tarea u otro mandado en especial. Debido a la situación emergente de pandemia tuvimos que adecuarnos a usar cada vez más la aplicación de WhatsApp y esto se hizo cada vez más habitual en la escuela y en el trabajo.

Recientemente, un usuario de la aplicación WhatsApp se hizo viral por publicar un insólito pedido que recibió a su número privado y que por lo tanto decidió compartirlo por medio de la red social Twitter. El mensaje era de una mujer en el cual le pedía que cambiara su foto de perfil, ya que le podía ocasionar problemas a las mamis del grupo, ya que el grupo era de las “mamis y papis del colego”.

El extraño mensaje de WhatsApp comenzó diciendo: “Hola buenas tardes. Soy la mamá de la compañera de su hija, estaba viendo la foto de los contactos de los papis del grupo y me di cuenta que usted es doctor y pues creo que no venimos a presumir nuestros trabajos, por eso creo que no es correcto que tenga esa foto de perfil.”

Luego el texto continuo: “Creo que llama mucho la atención. Aparte usted está tatuado y todas las mujeres quieren andar con médicos, y si está tatuado le da un plus”. Por lo que la mujer le solicitaba que buscara una foto de perfil de la aplicación más famosa: “otra foto que sea menos provocativa”, concluyó.

Sin dudas, un pedido muy extraño y el señor al compartir este curioso mensaje de WhatsApp en su cuenta de Twitter recibió muchos retuits y más de 100 mil me gusta. Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que recibió el mensaje y de la mujer.