Una vez más, Catherine Fulop llamó la atención de miles y miles de internautas con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. Allí la siguen cerca de tres millones de personas que están atentas a cada movimiento que da y llenan sus publicaciones de hermosos mensajes y 'me gusta'.

En esta ocasión, la divertida participante de MasterChef Celebrity se llevó todas las miradas por un clip que Lissett Rivera, una admiradora suya, le regaló por Navidad. "No cabe duda que este es el mejor mes del año, diciembre", comenzó diciendo la fanática. "Lo más lindo es dedicar este bello videito a la reinita más hermosa bella de mi corazón y a su linda familia", agregó.

Y continuó: "Mis más grandes deseos. Lo que me hace ser feliz a mi vida es verla siempre sonreír y verla muy pero muy feliz con la familia tan linda que Dios la premió, Te quiero muchísimo mi reinita bella. Te mando besos y un fuerte abrazos a distancia mi diosa bonita".

La internauta subió un emotivo video en donde se ven diversas instantáneas de la actriz venezolana-argentina junto a sus seres más queridos y de fondo, se escucha un clásico de esta época festiva, "All I want for Christmas is you (Todo lo que quiero para Navidad eres tú)".

Catherine Fulop enseñó el emotivo video familiar que le regaló una admiradora para Navidad

Cathy se mostró muy agradecida y le dejó un comentario a su gran fanática que tiene una cuenta dedicada a ella. "¡¡Linda me encantó este video!! Gracias", expresó la mujer de Ova Sabatini.