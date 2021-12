Carmen Villalobos y el motivo por el que no iba a protagonizar 'Sin senos no hay paraíso'

Carmen Villalobos se hizo conocida internacionalmente gracias a Catalina Santana, la joven a la que le dio vida en Sin senos no hay paraíso. La exitosa producción de Telemundo salió al aire, por primera vez, en junio de 2008 y al instante acaparó todas las miradas de los espectadores. Cuenta la historia de un grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Si bien la querida actriz colombiana ya había participado en otras producciones televisivas, fue recién con este trabajo creado por Gustavo Bolívar donde alcanzó verdadera popularidad. "Le debo casi todo. El público me abrió las puertas y me reconoce gracias a ese personaje y me lo disfruté desde el primer día hasta el último. Fue una experiencia que marcó mi vida, que marcó mi carrera. Siempre voy a decir que hay un antes y un después de ‘Sin senos no hay paraíso’", señaló Villalobos en una entrevista que brindó a People en Español algunos años atrás.

Carmen Villalobos en Sin senos no hay paraíso

A pesar de haber deslumbrado con su actuación, en un primer momento la producción de la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal no quería que ella fuera la figura estelar del elenco. Estaban convencidos de que ese lugar lo debía ocupar una mujer mexicana. Sin embargo, el escritor de la tira y Hugo León Ferrer, el productor ejecutivo, pelearon para que la joven colombiana encabezara la producción.

Luego de ser parte de la ovacionada tira, continuó acaparando todas las miradas en la pantalla chica. Participó en 'Niños ricos, pobres padres', 'Ojo por ojo', 'Made in Cartagena', 'El señor de los cielos', 'El final del paraíso' y 'Sin senos sí hay paraíso', entre otras.

Hoy, se encuentra al frente de un nuevo reality en la TV: Escuela Imparables. El ciclo gira entorno a 12 emprendedores que compiten por la oportunidad de recibir el apoyo necesario para materializar sus ideas en un negocio exitoso.