Natasha Klauss, protagonista de Pasión de gavilanes, hiptonizó con un increíble baile en Instagram

Natasha Klauss saltó a la fama gracias a Sarita Elizondo, el personaje al que le dio vida en Pasión de gavilanes, la exitosa producción de Canal Caracol que salió al aire en octubre de 2003. Hoy, debido a la insistencia de millones de fanáticos en el mundo, la producción de la tira se encuentra trabajando en una secuela de la historia que se podrá ver en febrero de 2022 por Telemundo.

Tiempo atrás, cuando se conoció la gran noticia, Klauss expresó: "Nosotros ya recibimos una sinopsis larga donde nos han contado obviamente lo que va a ser la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y les quiero decir… Yo en mi caso particular, no me imaginaba algo tan bien escrito. O sea, Julio Giménez es el mejor, junto con Iván, son los mejores. Pero honestamente de verdad que son genios".

Las hermanas Elizondo de Pasión de gavilanes

Y agregó: "No se imaginan lo que va a ser Pasión de Gavilanes 2. Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar pero no puedo. Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada".

En las últimas horas, la cadena de TV estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal compartió un pequeño adelanto de lo que se podrá ver muy pronto en la pantalla chica y los fanáticos no paran de contar las horas para conocer finalmente cómo continúa la historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Natasha Klauss y Michel Brown en la ficción

Junto a Klauss, del elenco original estará presente Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown y Juan Alfonso Baptista. A ellos, se suman nuevos talentos como Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo.

La actriz colombiana es una de figuras del reparto más activa en Instagram y diariamente comparte contenido que maravilla a sus admiradores. Ahora, en su última publicación subió un video que se llevó todas las miradas. Natasha enseñó sus grandes aptitudes para la danza con un hipnotizante baile. "Un rato de tomar del pelo con esta canción que está pegando en mi tierra", redactó junto a las imágenes que cosecharon miles de 'me gusta' y comentarios.