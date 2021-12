Ben Affleck estuvo a punto de rechazar a Jennifer Lopez por una importante razón

Ben Affleck, actor, director, productor y guionista estadounidense recientemente ha confesado que no estaba tan seguro de regresar con Jennifer Lopez. El actor que inició su carrera como actor infantil de documentales educativos y después apareciendo en varias películas dirigidas por Kevin Smith, comenzó a ganar notoriedad dentro de la industria del cine tras protagonizar y escribir el guion de “Good Will Hunting” junto a su eterno amigo Matt Damon en 1997, película que obtuvo la aclamación crítica y le valió, entre otros premios, el Óscar al mejor guion original.

Por su parte Jennifer Lopez, actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense; obtuvo su primer trabajo como bailarina en 1991 y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. La celebridad obtuvo su primer papel como protagonista en la película “Selena”, con el que en ganó más un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”.

La historia de Ben Affleck y Jennifer Lopez data desde hace varios años. Sin embargo la pareja se habría reencontrado amorosamente hace un año al revivir su amor. No obstante al parecer el actor no se encontraba tan seguro de reiniciar su relación con la bailarina a causa de una importante razón.

Ben Affleck reveló detalles de esto en una entrevista que le realizó Howard Stern. Allí el guionista confesó que debió pensar en profundidad antes de retomar su relación con Lopez a causa de sus hijos. Violet, Seraphina y Samuel, son los tres hijos que el actor comparte con su ex esposa Jennifer Garner.

Para Affleck era importante asegurar que sus hijos aceptaban su relación con Jennifer Lopez. Sobre ello Ben Affleck afirmó: “Mira, la responsabilidad que tengo para con mis hijos es la más importante de todas, por lo que no haría nada que pudiera ser destructivo o doloroso para ellos. Dicho esto, soy consciente de que mi vida siempre les va a afectar. El otro día llevé a mi hijo al colegio y él es el único que no tiene problema en hablar de todo esto [en referencia a su condición de famoso]. Tiene nueve años y en su colegio hay varios niños mayores que me reconocen. Y mi hijo me mira y me dice: ‘Bienvenido a mi vida'”.