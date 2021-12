Morena Beltrán nos regala un paisaje como solo ella sabe

Morena Beltrán no se perdió la Maradona Cup y vio el encuentro homenaje a Diego Armando Maradona. El encuentro amistoso disputado en el estadio Mrsool Park en Riad, ubicado en Arabia Saudita, entre Barcelona de España y Boca Juniors tuvo como ganador al conjunto dirigido por Sebastián Battaglia. El match se definió en la tanda de penales con un Agustín Rossi como figura.

“Tremendo golazo de Boca. La arranco por derecha y la terminó por izquierda. Escondió la pelota Molinas y se la dejó a Salvio. Un gran pase en cortada para la llegada de Fabra y definición de Zeballos. Un equipo con otra movilidad” fue una de las opiniones que dejó Morena en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas, More Beltrán compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. Allí se puede ver a la periodista e influencer haciendo gala de su belleza ante la cámara. La blonda lució un rompeviento, una biker y un top deportivo. La oriunda de Haedo complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Y sí… Sooooñado el Gloaming Pack de @pumaargentina… Hecho a la medida del atardecer” fue el simple y promocional texto que eligió Beltrán de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la conductora de ESPN se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 246 mil corazones. Además, la publicación de la comunicadora cosechó miles de comentarios de halago y cariño, hacia su delicado look y su magnífica figura física, de parte de sus más fieles followers.