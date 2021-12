Los prestigiosos lugares en los que estudió Bradley Cooper

Todos conocemos a Bradley Cooper por su gran carrera en Hollywood pero pocos saben que antes de dedicarse a la actuación tuvo un sobresaliente paso por la universidad.

Al igual que la mayoría de los actores, el protagonista de “Nace una estrella” tenía miedo de que no le fuera bien en el mundo artístico. Es por esta razón que decidió enfocarse en sus estudios para tener un plan “B” en caso de que no saliera todo como lo tenía planeado.

¿En dónde estudió Bradley Cooper?

Durante su aparición en "Inside the Actors Studio" de James Lipton, Bradley Cooper dijo que siempre tuvo interés en dedicarse a la actuación, pero no estaba seguro de poder ganarse la vida con eso.

En 1993 Asistió a la Universidad de Villanova durante su primer año de universidad, pero luego se transfirió a la Universidad de Georgetown, la cual no ofrecía una especialización en actuación teatral, por lo que eligió obtener su título en inglés.

Sin embargo, dijo durante una entrevista a The Hollywood Reporter en 2013 que solicitó un programa de posgrado de MFA en The New School en Nueva York y pensó que si podía ingresar, aliviaría sus nervios por perseguir su sueño.

Si no entraba, su plan era hacer una pasantía en un teatro en algún lugar de Filadelfia.

Bradley Cooper estudió francés en la universidad

El actor aprendió a hablar francés en Georgetown y perfeccionó aún más esas habilidades mientras estudió seis meses en Francia como parte de un intercambio.

Años después, Cooper todavía domina bastante el idioma, e incluso ha concedido entrevistas de prensa en francés sin necesidad de un traductor.

Sus comienzos como actor

Bradley Cooper se inició en el mundo de la actuación cuando apareció en un episodio de “Sex and the City” en 1999. Consiguió su primer papel en una película en 2001 en “Wet Hot American Summer”. Ese mismo año,consiguió el papel de Will Tippin en el programa de televisión “Alias”.

En 2005, Bradley interpretó al "chico malo", Zachary Lodge, en la exitosa comedia Wedding Crashers. Al año siguiente interpretó a uno de los mejores amigos de Matthew McConaughey en la comedia romántica, “Failure to Launch”.

Sus otras películas famosas a finales de la década de 2000 incluyen “The Comebacks” y “Yes man” y “He’s Just Not That Into You”. Sin embargo, Bradley alcanzó un nuevo nivel de celebridad en 2009 con su papel en “The Hangover” (¿Qué pasó ayer?).

¿Cuál es el personaje de Bradley Cooper qué más te ha gustado hasta el momento?