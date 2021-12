Este es el grado de estudios que logró Edgar Ramírez

El actor nominado al premio Emmy Edgar Ramírez estudió comunicaciones y fue periodista en el periódico de la escuela mientras asistía a la universidad. Tiene una gran trayectoria como estudiante, de hecho fue así como comenzó en el medio.

En sus comienzos trabajó en varios medios de comunicación hasta que un conocido lo eligió para un cortometraje, lo que lo llevó a comenzar a sumergirse en el mundo del cine y descubrir su verdadera pasión.

¿Qué fue lo que estudió Edgar Ramírez?

Edgar Ramírez fue criado junto a su hermana Nataly por su padre, Filiberto Ramírez, un oficial militar, y su madre, Soday Arellano, abogada. Debido a la naturaleza del trabajo de su padre, él y su familia viajaron por diferentes países, y eventualmente aprendieron varios idiomas como alemán, inglés, francés e italiano, además de su lengua materna, el español.

Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, donde se graduó en comunicación de masas en 1999. Estudió periodismo para seguir una carrera como diplomático en relaciones internacionales, pero descubrió su amor por la actuación cuando apareció en varios cortometrajes.

De hecho, desarrolló un gran interés por las artes escénicas desde una edad temprana, pero nunca tuvo la intención de seguirlo hasta que se dio cuenta de que eso era lo que quería hacer por el resto de su vida. Gestionó las promociones internacionales del Festival de Cine de Viart durante su carrera universitaria.

Aunque dejó de lado su carrera como periodista continúa aplicando algunos de sus conocimientos al momento de actuar para lograr las interpretaciones que realiza.

“Yo era periodista de investigación y eso es lo que hago. Busco más ángulos. Si miras una cosa pero la miras desde diferentes ángulos, verás algo completamente diferente, aunque estés mirando la misma cosa. Así es como trato de acercarme a mis personajes", confesó hace un tiempo en una entrevista.

La carrera de Edgar Ramírez

Lo que se considera la aparición histórica en la carrera de Edgar Ramírez hasta ahora fue su interpretación de Carlos el Chacal en la película biológica franco-alemana de 2010 “Carlos”.

La película, que se basa en la vida del terrorista venezolano Carlos el Chacal de la década de 1970, surgió con éxito en la taquilla y atrajo mucha atención a nivel mundial. Por su extraordinaria actuación en la película, Edgar fue galardonado con el premio César al actor más prometedor en los premios César de Francia 2011.

Desde entonces, Edgar ha aparecido en varias películas y programas de televisión, incluidos “Zero Dark Thirty”, “Hands of Stone”, “Wasp Network”, “Resistance”, “The Last Days of American Crime”, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” y “The Undoing”.

¿Cuál es el trabajo de Edgar Ramírez que más te ha gustado hasta el momento?