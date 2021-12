Duelo latino: ¿A quién prefieres a Salma Hayek o a Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez puede ser una buena opción, pero no es mejor que la gran Salma Hayek, al menos esos son los resultados de la encuesta realizada en Twitter. Otra encuesta en la red del pajarito se ha vuelto viral, esta vez con la pregunta: ¿Quién es la menos bella de estas dos mujeres?".

Esas chicas son: Jennifer Lopez y Salma Hayek, por supuesto. Para ser justos, no eligieron la mejor imagen de Jenniffer Lopez, pero aún así la gente se ha expresado a favor de Hayek. Parece que Salma es la clara vencedora desde el punto de vista de su apariencia.

Por otro lado podemos decir que a Jennifer Lopez se la idolatra mucho más que a Salma Hayek y todo indica que la pareja de Jennifer Lopez y su historia de amor con Ben Affleck juega a su favor. Este no es el caso de Salma, cuyo esposo si bien es del mundo empresarial del espectáculo no es tan conocido como Affleck.

El esposo de Salma Hayek, Henri Pinault, es un multimillonario y todo lo que eso implica, pero nadie tiene bien claro quién es, ya que no es tan popular. El punto es que Salma es muy discreta y privada en comparación con Jennifer Lopez, lo que posiblemente influya en la forma en que la gente las percibe.

Pero, en un nivel básico de competencia que solo los fans tienen, parecería que la gente tiene a Salma Hayek en mayor estima, e incluso algunos fanáticos aseguran que hay pruebas que lo demuestran en su defensa. Salma ha mostrado mucha piel ante la cámara, y ese contenido ha ayudado a los fanáticos a reafirmar su argumento.

Imagen: Instagram Salma Hayek

Por otro lado Jennifer Lopez, no necesariamente hace alarde de su figura en la pantalla, pero tampoco es tímida a la hora de mostrar su cuerpo. Cosa esta, que por otro lado, es muy bien argumentada y defendida por sus seguidores. De todo lo dicho, esto es solo una encuesta no oficial de Twitter, no es un concurso, ni siquiera una competencia. Esto es solo una cuestión de elección y gustos, a ti ¿Cuál de las dos te gusta más, con quién te quedas con Salma Hayek o con Jennifer Lopez?.