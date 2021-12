Sol Pérez compartió unas imágenes en Instagram que te dejarán sin aliento

María Sol Pérez conocida simplemente como Sol Pérez, es una presentadora de televisión argentina. Es conocida por haber sido la presentadora del estado del tiempo del programa Sportia en TyC Sports y concursante del programa Bailando por un sueño 2017 y 2018. En 2014 hizo su primera participación en televisión en la primera temporada del programa juvenil Combate, donde formó parte del equipo rojo. Tras haber participado por un tiempo, decidió renunciar. Hoy la modelo tiene un gran perfil como influencer siendo su plataforma predilecta Instagram.

Este sábado Sol Pérez ha querido dejar unas bonitas imágenes para sus 6.1 millones de seguidores en Instagram. Las fotos la muestran tomando mate, costumbre bien argentina y en el pie de foto ha escrito: “Un buen día siempre arranca con mates”. En la imagen pude vérsela luciendo un estupendo bikini verde manzana que le queda pintado al cuerpo.

Hace unos días Sol Pérez enfrentó los rumores de embarazo con su novio Guido Mazzoni, tras haberle declarado públicamente su amor a su novio, con quien se muestra siempre muy compañera. Sol Pérez le puso un freno a la ola de rumores que afirman que estarían esperando su primer hijo juntos.

En primer lugar, Sol Pérez aclaró que no está embarazada y que aún no está planeando convertirse en mamá. Y contó a qué se debió un malestar físico que desató las versiones de embarazo, las cuales ella negó contundentemente afirmando que todavía no ha llegado su momento de ser madre.

Ante esta ola de rumores Sol Pérez declaró: "No estoy embarazada. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso".

Imagen: Instagram Sol Pérez

Sol Pérez agregó: "Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea". La diva de Instagram también comentó que antes de la maternidad le gustaría vivir otras experiencias en pareja.