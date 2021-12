La increíble metamorfosis de Federico Ayos, hijo de Mónica Ayos con casi 30 años

Mónica Ayos, proviene de una familia de artistas, pues sus padres eran bailarines estables de tango de las orquestas de Mariano Mores y Osvaldo Pugliese: Víctor Ayos y Mónica Crámer. A los 11 años, dio sus primeros pasos como actriz en el ciclo de programas unitarios de televisión de Luisa Vehil "Las 24 horas", con pequeñas participaciones y bailando tango junto a su padre con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese.

Mónica Ayos ha publicado unas fotos en Instagram donde puede vérsela junto a su hijo Federico Ayos. En la foto aparece con su hijo, cuando era un niño pequeño y la otra es de la actualidad con su hijo como está ahora, un hombre de 29 años de edad.

Mónica Ayos fue madre siendo muy joven, la actriz solo contaba con los 20 años de edad y aunque era muy madura y muy valiente tuvo que afrontar la situación en medio de una controvertida relación. La relación que la actriz tuvo con el padre de Federico, fue tormentosa llegando incluso a haber episodios de violencia de género.

El padre de Federico se suicidó cuando el por entonces niño, tenía 4 años de edad, la falta de su padre le trajo problemas en el habla que superó con ayuda de la psicología. Es por ello que Mónica Ayos comentó en 2018: “Cuando Fede empieza a crecer, a los tres años empieza a tartamudear. Yo me preguntaba qué pasaba, si algo no le faltaba era amor. Fuimos a la psicóloga, él no tenía imagen paterna. Ahí empezamos a hablar de su papá, le dijimos que estaba en otro país, que estaba un poco enfermo. Apenas empezó a saber, comenzó a hablar bien”, comentó la actriz.

Un año más tarde el hombre se quitó la vida, Federico supo que había sufrido un accidente. Pero, años más tarde, Mónica Ayos, le terminó contando la verdad sobre el tema. Después la actriz pudo rearmar su vida con el actor Argentino, Diego Olivera, con el que lleva más 20 años en pareja y con quien tienen a Victoria, de 17 años, y el actor argentino adoptó a Federico como su hijo.

Imagen: Instagram Mónica Ayos

Actualmente Mónica Ayos comparte orgullosa, imágenes en Instagram junto a su hijo que se ha convertido en actor de teatro y televisión y su madre dice orgullosa: “Ese hombre que hoy ven crecer tanto y con semejante proyección en su carrera es aquel niño que muchos recuerdan iba de mi mano cuando era un pequeño".