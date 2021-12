La eterna lucha interna de Drew Barrymore contra el alcoholismo y sus recaídas

Drew Barrymore es una actriz, directora, modelo, fotógrafa, y productora estadounidense. Es miembro de la familia de actores Barrymore, hija de John Drew Barrymore, nieta de John Barrymore y Dolores Costello, y sobrina-nieta de Lionel Barrymore y Ethel Barrymore.

Drew Barrymore comenzó su carrera cuando era apenas una bebé, a los 11 meses participó de un comercial de comida para mascotas y a los tres años ya formaba parte de una película. Fue recién cuando cumplió 6 años cuando su carrera despegó con su participación en la película “E.T. El extraterrestre”, protagonizando a una tierna niña que lucha junto con otros niños más por salvar a E.T de los humanos, este film estuvo producido por Steven Spielberg.

Desde ese momento en el que la niña actriz de E.T. El extraterrestre sorprendió a todos los espectadores, Drew Barrymore hoy de 46 años, no conoce otra cosa que no sean las cámaras ya sea de cine o de televisión. Ahora ya convertida también en empresaria, conductora y fotógrafa, la actuación es una de sus prioridades, después de sus dos hijas.

Después de una adolescencia turbulenta, que estuvo marcada por las drogas y el abuso de alcohol y dos estancias en rehabilitación. Drew Barrymore escribió en 1990 su autobiografía, en donde comenta su transición de niña estrella a actriz adulta exitosa gracias a una serie de películas, cosa que para la actriz fue traumática.

Ha luchado constantemente por mantenerse sobria, hubo un momento en que lo logró pero al final siempre había una recaída. Drew Barrymore también ha comentado que incluso después de convertirse en madre le cuesta trabajo mantener el equilibrio y salir adelante.

Además Drew Barrymore se ha expresado con respecto a la separación del padre de sus hijas que perdió su departamento, hecho que hizo obviamente que se refugiara nuevamente en el alcohol, sin embargo, su fuerza de voluntad para abandonarlo fue casi inmediata, la imagen de sus hijas hizo que pudiera lograrlo.

Por ello Drew Barrymore ha expresado: "Me di cuenta que era algo que no le servía ni a mi vida ni a mí. Estamos en un callejón sin salida y en un momento crucial en el que hablar de nosotros mismos requiere soluciones. Pero la mayoría de la gente lo hace en privado". Esto en clara referencia a su gran exposición pública.

Imagen: Clarín