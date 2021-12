Jesica Cirio enseñó su silueta perfecta y conquistó corazones

Jesica Cirio, demostró nuevamente, toda su hermosura al compartir un nuevo contenido multimedia en las plataformas virtuales. La bella conductora de televisión es una de las celebridades más activas en las plataformas virtuales donde comparte mucho material de su día a día. No por nada la blonda ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en la plataforma Instagram.

Hace unas horas, Jesica publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la blonda desplegando toda su hermosura desde las instalaciones del Hotel Terma Victoria. La presentadora de televisión lució un traje de baño tiro alto de color negro, una minifalda a tono. Además, la mediática complementó su look con una visera, sandalias negras y un delicado make up.



“El @hoteltermasvictoria ya se convirtió en mi escapada preferida. Es cerquita pero sentís que estás alejada de todo! Dos días ahí parecen 15 días de vacaciones porque te desconectás y relajás a otro nivel. Vayan si tienen la posibilidad, no se van a arrepentir” fue el extenso y promocional texto que eligió Cirio de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Jesica Cirio eligió la canción “Lose Control” la cual es una colaboración entre los grupos musicales MEDUZA, Goodboys y la cantautora británica Becky Hill para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este mencionado hit la está rompiendo en los distintos servicios de música, solamente en YouTube cuenta con más de 99 millones de visualizaciones.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la esposa de Martín Insaurralde se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 5 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física en su posteo.