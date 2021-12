Zaira Nara alardeó su belleza y derritió Instagram

Zaira Nara dijo presente en el Alvear Palace Hotel, para participar de la famosa portada de la revista GENTE con los personajes más destacados del año. Recordamos que este clásico de la farándula retomó la presencialidad para su gran pic, tras una edición atípica el año pasado por las medidas de protección contra el Covid-19.

Además de Zaira, otros de los famosps destacados que formaron parte de esta gran noche fueron: María Becerra, Mirtha Legrand, Lizy Tagliani, Juana Viale, Pampita, Dario Barassi, Ángel de Brito, Damián Betular, German Martitegui, Donato de Santis y también estuvo Francisco Benítez, el ganador de “La Voz Argentina”.

Hace unas horas, Zaira Nara compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la conductora de televisión desplegando toda su hermosura ante la cámara. En las mismas se pudo ver a la morocha luciendo un ajustado cut out de color fucsia. Además, la latina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“FUCSIA para mi cierre de año @revistagenteok @multitalentoficial” fue el sencillo y promocional texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Zaira Nara

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Jakob Von Plessen se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 197 mil corazones. Además, la morocha recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores para su magnífica figura física y su outfit escogido.

Fuente: Instagram Zaira Nara