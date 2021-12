John Corbett: qué fue de la vida del guapísimo Aidan de Sex and the City

John Corbett continuó consiguiendo importantes papeles en televisión después de “Sex and The City”, incluidos “The United States of Tara” y “Sex & Drugs & Rock & Roll y Parenthood”.

En cuanto a su carrera cinematográfica, apareció en la franquicia “The Boy Next Door” y “To All the Boys I’ve Loved Before”. También repitió su papel de Ian en “My Big Fat Greek Wedding 2” en el 2016.

Aparte de la actuación, lanzó dos álbumes de música country en 2006 y 2013. Casi dos décadas después del comienzo de su relación, John Corbett reveló que él y su novia de toda la vida, Bo Derek, se casaron en secreto en el año 2020.

En la primavera de 2021, se anunció que el actor también regresaría para formar parte de “And Just Like That”, nada más y nada menos que la secuela de “Sex and The City”.

Fuente: HBO Entertainment

John Corbett vuelve a “Sex and The City”

La estrella de "Sex and the City", John Corbett, vuelve a interpretar su papel del ex prometido de Carrie Bradshaw, Aidan Shaw, en el muy esperado revival del programa.

Si bien no se sabe en cuantos episodios va a aparecer, el actor aseguró que cree “que podría estar en varios".

En el programa de HBO, John Corbett, de 59 años, interpretó al desafortunado diseñador de muebles Aidan, a quien Carrie de Sarah Jessica Parker no solo engañó con Mr. Big (Chris Noth), sino que posteriormente lo abandonó cuando quiso casarse. Apareció en la secuela de la película, encontrándose con su ex amor en Abu Dhabi, donde los dos compartieron una comida romántica e incluso un beso.

El próximo renacimiento de 10 episodios de HBO Max, titulado “And Just Like That”, contará con tres cuartas partes de las protagonistas principales: Parker, Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). Kim Cattrall se ha negado repetidamente a unirse a cualquier tipo de revival de la serie.

¿Cuándo y dónde ver “And Just Like That”?

Todos los capítulos van a estar disponibles en la plataforma de streaming HBO Max. Los primeros dos se estrenarán el 9 de diciembre y después, cada semana, se irá subiendo un capítulo nuevo.

Episodio 1: 9 de diciembre.

Episodio 2: 9 de diciembre.

Episodio 3: jueves 16 de diciembre.

Episodio 4 jueves 23 de diciembre.

Episodio 5: jueves 30 de diciembre.

Episodio 6: 6 de enero.

Episodio 7: 13 de enero.

Episodio 8: jueves 20 de enero.

Episodio 9: 27 de enero.

Episodio 10: jueves 3 de febrero.

¿Estás esperando el regreso de John Corbett?