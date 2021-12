Con un traslúcido look: Jesica Cirio presumió su gran hermosura y acaparó todas las miradas

La modelo y conductora Jesica Cirio de 36 años se luce todos los domingos en “La Peña de Morfi” por Telefe pero además tiene su propio fandom virtual en la red social de la camarita donde acumula más de tres millones de seguidores de todas las latitudes.

Ahora la rubia dejó a todos con la boca abierta al caminar por la alfombra roja de la gala “Los personajes del año” que organiza revista Gente, en Alvear Palace Hotel. Jesica Cirio posó ante los flashes de la prensa con un vestido de dos piezas de la diseñadora Marian Saud.

Este modelo traslúcido resaltó la trabajada figura de Jesica producto de la buena alimentación y la constancia con el ejercicio físico, algo que a estas alturas ya es la una marca registrada en la rutina de la esposa de Martin Insaurralde.

El look traslúcido de Jesica Cirio en detalle

El diseño en color nude que lució Cirio estaba compuesto por un top y una falda con transparencias, los cuales combinó con sandalias doradas de Ricky Sarkany, cabello tomado hacia atrás y un delicado make up.

Ella optó por colocarse pocos y delicados accesorios como una gargantilla, aros pegados y una pulsera. Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la modelo presumió su look y junto a un video donde se ve en detalle su atuendo escribió: “Muy contenta de ser parte de los #PersonajesDelAño de la @revistagenteok y no puedo dejar de mostrarles este look bomba. Les gusta? A mí me encanto”.