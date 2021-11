Adamari López sorprende con su belleza en un video compartido en Instagram

Adamari López es una actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, famosa por participar en varias telenovelas. En México es conocida gracias a la telenovela "Amigas y rivales". Comenzó su carrera a la edad de seis años, junto a la actriz puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma", en la producción del canal 2 de Telemundo de la novela “Cristina Bazán”

Hace unas horas Adamari López ha subido un video a su cuenta de Instagram donde se la ve con un bello vestido azul con lunares blancos que le queda como pintado al cuerpo. Con un gran moño en la parte delantera, unos hermosos aros de strass, anillo de brillantes y estiletos negros con los que da una hermosa terminación a su outfit.

En este último tiempo fue impactante el cambio físico de Adamari López, es increíble el antes y después de la conductora, tras comenzar un estricto entrenamiento físico. Después de su separación de Toni Costa, su ex pareja con el que se conoció en 2011, se enfocó más que nunca en llevar una vida más saludable.

Adamari López sufrió mucho por los comentarios por su sobrepeso. Comenzó a engordar luego de ser diagnosticada con cáncer de mama y en las redes no se lo perdonaron. Después de años aguantando las críticas y sufriendo la discriminación, comenzó un plan de descenso y los resultados dejaron sin palabras a sus fans.

El primer desafío que encaró Adamari López, lo encaró a principio de año junto a su entonces esposo, Toni Costa. Hizo un entrenamiento de cuatro semanas y perdió varios kilos. “Conseguí mejor condición física y sigo enfocada en mi camino de tener una vida saludable”, expresó en aquel momento.

Imagen: Instagram Adamari López

Adamari López expresó: “Me parece increíble y maravilloso ver todo el esfuerzo que estoy haciendo. He ido viendo el cambio, la transformación y cómo he ido avanzando en elegir cosas de alimentación que me favorecen más y que me ayudan a lograr mi meta de tener una vida saludable. Me siento super contenta porque he tenido a una coach maravillosa, Gigi, que me ayuda a mantenerme enfocada. He podido enfocarme en lo que realmente deseaba, tener un estilo de vida saludable que me hiciera lograr las metas que yo quería personales y físicas”, admitió en un posteo en su cuenta de Instagram.

Imagen: Instagram Adamari López

Aqui te dejamos el video que Adamari López subió a su cuanta de Instagram.