Pablo Alborán compartió un vergonzoso video

Pablo Alborán decidió compartir con su equipo de talentos de La Voz de España un video de sus inicios en la música. Según el artista, no era nada fácil para él exponer esas imágenes ya que se trataba de una de las presentaciones que más vergüenza le producía.

A pesar de sus sentimientos, en la grabación solo se veía cómo el malagueño anticipaba desde joven el gran éxito que tendría su carrera. “No lo voy a ver”, dijo Alborán antes de mostrarlo y solo dejó que se reprodujera unos pocos minutos.

Foto: Instagram

El artista les dejó una importante lección a su team: “Creo que la pasión, la emoción y las ganas de seguir aprendiendo están intactas. De hecho, yo hago música para mí y luego la enseño, la canto y la comparto. No es algo egoísta, al revés, es una necesidad, es mi lenguaje”.

Antes de que los siete participantes pasaran a la etapa de Asaltos, el intérprete de “Solamente tú” les pidió a los participantes que disfrutaran del momento que estaban viviendo y pusieran sus energías en el aprendizaje.

“Los sueños existen y la gente quiere cumplirlos. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena y, en lo que podemos ayudaros, bienvenido sea. Hay que intentar mantener la cabeza donde se tiene el cuerpo. Si estamos aquí, pues estamos aquí. Porque aquí no se gana ni se pierde, aquí el que gana es el que aprende”, agregó.

Las palabras de Alborán intentaban acercarle calma de los participantes antes de ingresar en soledad al escenario nuevamente. Por eso insistió en que “no hay que perder el tiempo en pensar en el futuro porque el presente se va”.

“Si no tienes herramientas no puedes construir. Estudia tu pasión, no para ser mejor sino para ser más feliz, mucho más feliz”, agregó para animar a las jóvenes promesas a seguir su camino y nunca dejar de aprender.