José Ron y una rara actitud con el último capítulo de La Desalmada

‘La Desalmada’ fue una novela que llegó para romper muchos records en su segmento. Esta historia, protagonizada por José Ron y Livia Brito, superó todas las expectativas que se tenían, llegando a más audiencia de la que podrían haber imaginado.

Todos pensarían que para el cierre de un proyecto como el que fue este, todos los actores y actrices formarían parte, pero no.

Es una tradición en muchos países del mundo que el elenco y el equipo de producción se reúnan para ver juntos el último capítulo. Obviamente en ‘La Desalmada’ no podía ser diferente, exceptuando que José Ron no asistió.

El motivo por el que José Ron no estuvo con sus compañeros

Sin dudas la decisión de no estar presente junto al resto del equipo para ver el último capítulo sorprendió a todos sus compañeros. Por lo que el actor salió a aclarar que su ausencia se debió a un compromiso previo que ya tenía pactado.

Es que resulta que el mismo día de la transmisión del último capítulo de ‘La Desalmada’, José Ron tenía programada la primera presentación de su banda de rock, Koktel. Un nuevo proyecto que lo tiene muy entusiasmado.

“Cierra este ciclo con ‘La desalmada’, este proyecto y me emociona bastante (…) No se puede todo en esta vida pero también estoy aquí. Me hubiera gustado reunirme con mis compañeros, pero estoy muy feliz, quizás más que con la actuación”, confesó frente a las cámaras del programa matutino “Hoy”.

Aunque no estuvo con sus compañeros, el actor se tomó el tiempo para escaparse un rato de los preparativos del show para ver el capítulo completo de la telenovela y ver finalmente cuál había sido el final que la producción había elegido. Se emocionó mucho y no lo pudo ocultar, incluso derramó algunas lágrimas.

Dos finales para una misma historia

Para evitar que se filtrara cuál sería el final de esta historia que tuvo a todo el mundo atrapado, la producción decidió que se grabar dos finales y que nadie sabría cuál sería el cierre elegido hasta el último día de transmisión.

Exceptuando un grupo reducido de producción, el resto de las personas no sabían de qué trataría el último capítulo. Es por esto que resultó ser toda una sorpresa, no solo para el público sino también para todo el elenco que formó parte.

¿Qué te pareció la actitud de José Ron? ¿Te gustaría verlo en una nueva entrega de La Desalmada?