Durísimos términos: Angelina Jolie reacciona en una entrevista ante el veto de la película Eternals en paises homófobos

Angelina Jolie ha lanzado una fuerte crítica debido a la ignorancia presentada en algunos países por el contenido sexual de la película de superhéroes de Marvel "Eternals". Es por ello que Disney decidió no estrenar "Eternals" en los países del Golfo Pérsico porque se ha negado a retirar partes de la trama que entraban en conflicto con las autoridades encargadas de censurar películas en la región.

Según Hollywood Reporter la productora se negó a cortar unos minutos de una escena en donde se intuye una relación sexual entre dos de los personajes de la película. También se han negado a sacar las partes de "Eternals" donde el personaje Phastos, deja en claro ser un super héroe homosexual.

Estaba previsto que el film protagonizado por Angelina Jolie y gran elenco se estrenara este 11 de noviembre en Arabia Saudí, Catar, Baréin, Omán y Kuwait pero lamentablemente esto no va a suceder. Esto se produce debido a las prohibiciones y cortes que recibiría "Eternals" en caso de ser estrenada en estos países.

Ante esta situación Angelina Jolie ha dicho: "Estoy triste en referencia al público que no podrá ver la película, pero orgullosa de que Marvel se negara a eliminar esas escenas”. Esto en clara referencia a las prohibiciones y cortes que tendría el film.

Imagen: Código Espagueti

Durante un encuentro con periodistas australianos Angelina Jolie expresó respecto de "Eternals": "No entiendo cómo vivimos en un mundo en el que todavía hay personas que no ven la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor. Quien esté enfadado por eso, se sienta amenazado, no lo apruebe o lo aprecie, es un ignorante", comentó la actriz.

Imagen: Facebook