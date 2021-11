Tres claves indispensables para poder dormir y no sufrir insomnio

¿Has probado de todo y no puedes dormir una noche completa? Entonces tal vez sea hora de visitar a tu doctor. Es que el insomnio no es un tema menor y debes tomarlo con seriedad. Pedir ayuda ante los primeros síntomas es fundamental para que el cuadro no se agrave y se convierta en una conducta crónica.

Actualmente, el insomnio es considerado el principal trastorno del sueño y la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como una epidemia a nivel global. Una de las principales razones por las que las personas no pueden concebir el sueño es el estrés.

Foto: iStock

Son los pensamientos negativos y las preocupaciones que aparecen en nuestra mente antes de dormir las que nos impiden poder tener un descanso reparador. Para lograr evitar que esto ocurra, no solo es importante buscar a un profesional, también debemos hacer un esfuerzo para cambiar nuestros hábitos y adoptar algunos más saludables que nos permitan reeducar a nuestro cerebro.

Seis consejos para evitar el insomnio

Realizar ejercicio físico: mantenerse activo trae enormes beneficios a nuestra salud y también nos ayuda a reducir los niveles de estrés. Según los expertos, el cuerpo gana temperatura cuando hacemos gimnasia o deportes, pero más tarde esta desciende haciendo que nos sintamos mucho más relajados.

Foto: Getty

Desconexión: si decides ir a la cama apenas terminas con tus ocupaciones, es probable que tu cabeza siga pensando en ellas. Por eso, es ideal hacer una rutina de desconexión previo a dormir, buscando actividades que nos hagan sentir más calmados. Por ejemplo, la lectura o darnos un baño.

Cenar temprano: ir a la cama con el estómago lleno no es exactamente la mejor idea para evitar el insomnio. Procura cenar con tiempo.