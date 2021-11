El verdadero motivo por el que Aracely Arámbula se rehusó a formar parte de la serie de Luis Miguel

Luis Miguel cantante y productor musical mexicano, últimamente está en el ojo de la tormenta a causa de su bioserie de Netflix la cual relata su vida. En esta oportunidad el artista habría tenido conflictos con su ex esposa, Aracely Arámbula a causa de su serie. El cantante que ha ganado más de 120 premios a título personal, por sus canciones y álbumes, mantuvo una relación con Aracely desde 2005 hasta principios de 2009.

Por su parte Aracely Arámbula es una actriz y cantante mexicana quien tuvo dos hijos con el artista: Miguel y Daniel. El conflicto mediático entre Luis Miguel y su ex esposa se inició luego del estreno de la última temporada de su serie de Netflix. Los fans del cantante se quejaron de que no se presentó nada sobre la vida amorosa de la ex pareja aunque, luego de que se confirmó que no se iba a hablar de la actriz, el famoso mandó un contundente mensaje.

La razón por la que no se habla de Aracely Arámbula en la serie, sería que ella misma le negó a la producción de Netflix hacer uso de la imagen de sus hijos y de ella en el proyecto. Es así que la serie de Luis Miguel perdió un importante periodo de tiempo de la vida del artista. A causa de ello el cantante lanzó un mensaje a su expareja.

Luis Miguel declaró lo siguiente en su bioserie: “De Aracely no se habla”. Ante esto la actriz decidió alzar la voz para dar su versión de los hechos. Esta sería que el motivo por el que no salió en la serie, fue por el litigio que abrió para defender su imagen.

Imagen: Prensario.net

Finalmente, Aracely Arámbula respondió a Luis Miguel con un comunicado en la cuenta de Instagram de su abogado, Guillermo Pous. “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. Se deja claro que los ‘derechos de la personalidad’ y el ‘derecho a la propia imagen’, con todo lo que esto implica, se deben hacer valer. No importa quién sea ni lo que quieras, una persona decidió defenderlos y dejó asentado un precedente absolutamente trascendente en la industria de generación de contenido. No importa la manera en la que se muestren o justifiquen haciendo creer que fue decisión propia y por respeto; lo valioso es el resultado y el ejemplo para el gremio” se afirma en el comunicado.