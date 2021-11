Romina Malaspina atrae con su bellísima figura desde las cálidas playas de Miami

Romina Malaspina se hizo conocida gracias a su paso por Gran Hermano en 2015. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue el año pasado gracias a los llamativos looks que lucía frente a las cámaras de Canal 26. Sus atuendos generaron gran revuelo y no había quien no hablara de ella.

Luego de su breve paso por la conducción, la joven optó por abrirse camino en la música y así fue como se lanzó como cantante con su primer single. Ahora, decidió incursionar en otra rama artística y está dando sus primeros pasos como DJ.

"Este 2021 fue un año de crecimiento a full y los que me conocen bien saben que no me puedo quedar quieta nunca! Siempre voy por más desafíos y rompiendo barreras", expresó poco tiempo atrás en una de sus publicaciones de Instagram donde se la ve junto a su consola.

Si hay alguien que, sin dudas, nunca deja de sorprender es Romina Malaspina. En sus redes sociales, la mediática cuenta con más de dos millones y medio de seguidores que están pendientes de todo lo que hace. Ahora, más de uno quedó boquiabierto con las postales que subió.

Romina Malaspina y Sasha Ferro

Malaspina posó junto a la influencer y modelo Sasha Ferro desde las cálidas playas de Miami y nadie pasó por alto las fotografías. Frente a la cámara, las jóvenes presumieron sus bellísimas figuras en unos preciosos trajes de baño.