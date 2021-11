La sorprendente reacción de Malú con su talento favorito

Ezequiel Montoya es un talento que deja sin palabras a cualquiera. Su forma de interpretar y su exquisita voz lo colocaron en la semifinal de La Voz. Definitivamente, se trata de un artista con todos las letras y Malú, su couch, siente un enorme orgullo por él.

El último sábado, durante la fase final, se subió al escenario a interpretar “A que no me dejas”, del mismísimo Alejandro Sanz. Cuando terminó su presentación, el autor no pudo evitar sentirse emocionado por la particular forma en la que Ezequiel Montoya se adueñó de esta bonita historia.

Sin embargo, fue Malú la que tuvo una reacción muy particular. Es que la artista aseguró que sentía ganas de golpearlo.

“Es que yo no quiero romper cosas. Me van a perdonar, pero no quiero romper ni el atril, ni esto, ni nada. Entonces, qué hago con Ezequiel si solo me apetece pegarle cuando canta. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago? ¿Me mato?”, dijo eufórica y esto provocó la risa de todos los presentes.

Más calmada, Malú explicó la razón de su reacción: “Quiero pegarle cada vez que canta porque volvemos a lo mismo. No es fácil tener en una plataforma así, en un programa de televisión, flamencos tan grandes que canten así. Aparecen muy poquitos. Y cuando aparecen es como que yo me tengo que arañar, arrancar el pelo o algo. Como no puedo hacer nada de esto porque tengo una gira por delante, entonces pues le mato a él”.