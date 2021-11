La poco conocida trayectoria de Anna Favela, la actriz que interpretó a la madre de Luis Miguel en la serie homónima

Anna Favela es la actriz italiana que interpreta a la madre de Luis Miguel en la serie y antes de adentrarse en el papel de Marcela desconocía el pasado más trágico de la vida de Marcela Basteri. La actriz nació en Roma, Italia. En televisión se destaca su participación en la serie italiana "Terra ribelle" junto a Rodrigo Guirao Díaz y Sabrina Garciarena, donde daba vida al personaje de Elena Marsili. Su interpretación de Marcella Basteri en la serie de Netflix y Telemundo "Luis Miguel: la serie", sobre la vida de dicho cantante mexicano la lanzó a la fama.

Ana Favella, tiene 38 años y se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la Biopic y que volvió en la tercera temporada a pedido del público. Durante los casi 4 años que duró la producción de la serie de la cual fue protagonista Diego Boneta, la actriz ha dado vida a la madre del cantante, interpretando a una de las personas más misteriosas en la vida de Luis Miguel.

Este trabajo ha sido un reto interpretativo para Anna Favella ya que ha tenido que rodar en un idioma diferente al suyo que es el italiano para tener que hablar en español. Por otro lado ha debido dar vida a un personaje real, con una historia trágica a sus espaldas y sin dudas Netflix la ha hecho más popular y que la conozcan en otros países.

El entrevistador de "Hola" le preguntó a Anna Favella acerca de su personaje como madre de Luis Miguel, a lo que respondió: “Marcela ha resultado ser uno de los personajes más queridos y fundamentales de la serie y debo decir que el feedback que he recibido ha sido muy bueno, tanto de los críticos como de los espectadores. Además, este papel me ha dado la oportunidad de crecer como actriz y que se me reconozca en otros países fuera de Italia, como España, Estados Unidos, América Central y América Latina”.

Al ser consultada por la responsabilidad del personaje Anna Favella declaró: “Sentí cierta responsabilidad, sobre todo cuando rodamos la tercera temporada. Sentí el peso del éxito de la primera, en la que Marcela despertó gran interés y todo el mito que se ha creado alrededor de la madre de Luis Miguel. Había una necesidad fundamental de dar vida a un personaje que era muy importante para el cantante. Durante el rodaje de la última temporada fui más consciente de que el personaje de Marcela ya era apreciado por el público y por eso, por un lado, también trabajé más a la relajada”

Imagen: Instagram Anna Favella

Al ser interrogada sobre si conocía la vida de Marcela, Anna Favella expresó: “No, no sabía que Marcela había tenido una vida caracterizada por varios traumas, incluido el hecho de que se crió en un orfanato porque sus padres le abandonaron cuando era pequeña o la depresión postparto que sufrió… No sabía sobre el lado más trágico y oscuro de su vida hasta que leí el guion. Ahí entendí por qué la producción quería contar el pasado de Marcela. Ella es un personaje fundamental para contar la historia de Luis Miguel”.