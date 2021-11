Florencia Peña demuestra una vez más con sus fotografías porque es la favorita de Instagram

Hace unas horas Florencia Peña subió unas imágenes donde podemos verla con su bello cuerpo casi al desnudo, ya que la parte superior de su traje de baño brilla por su ausencia. Con su figura bronceada y mojada podemos verla posando a la orilla de su piscina tomando sol.

Como ya es costumbre Florencia Peña deja su imagen de fin de semana a sus 5.7 millones de seguidores que saben valorar sus publicaciones. Ha plasmado estas fotos en su cuenta de Instagram donde se muestra con su tallado cuerpo y sus característicos tatuajes.

Por estos días Florencia Peña reveló qué piensa sobre el noviazgo entre su ex Mariano Otero y Rosario Ortega. Mariano Otero es el padre de los hijos mayores de Florencia Peña, Toto y Juan. Estuvieron juntos entre 2005 y 2012.

Hace pocos días trascendió que Mariano Otero , ex de Florencia Peña y padre de sus dos hijos mayores, Toto y Juan, está saliendo con Rosario Ortega , la menor del clan Ortega, hija de Palito y de Evangelina Salazar.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Al respecto, Florencia Peña, conductora del magazine "Flor de equipo", habló con Rafa Juri, el notero de Intrusos. "No, no voy a contar intimidades.... pero me pone muy feliz porque yo a Mariano Otero lo quiero mucho", dijo Florencia. Sin embargo, el notero quiso saber más y le preguntó a la diosa de Instagram si le gustaba la pareja. "No los vi juntos todavía... pero si él está bien, yo estoy bien", respondió la actriz y conductora.