Fin de año: espera a tus invitados con galletas de dulce de leche

No hay nada mejor que un bocadillo dulce para terminar el día. O para comenzarlo ¿por qué no? No importa el momento del día en el cual decidas preparar estas maravillosas galletas, de igual manera te van a encantar. Son muy crujientes por fuera y blanditas por dentro, lo cual hace que tengan la textura perfecta. Su sabor es dulce y tienen el color del dulce de leche. Hacen de grandes compañeras de vasos de leche con chocolate, leche pura, té o café.

Esta receta es muy fácil de hacer, no tiene grandes complicaciones. Los ingredientes los puedes conseguir en cualquier mercado, aunque seguro ya tendrás bastante en tu casa. Son solo cinco pasos para poder hacerlas, aunque la masa necesita un tiempo de descanso de al menos 30 minutos. Este descanso hará que se asienten los sabores y le dará tiempo a la masa de afirmarse y tomar cuerpo antes de la cocción. Te damos un tip, si realmente eres fanático del dulce de leche, puedes utilizar las galletas como tapas de alfajores y ponerles dulce de leche en medio. Pon manos a la obra y disfruta de estas deliciosas y sabrosas galletas de dulce de leche.

Galleta

Ph: Pixabay

Ingredientes

60 gramos de almidón de maíz

120 gramos harina de trigo 0000

1/2 cucharadita polvo de hornear

1 Pizca sal

80 gramos mantequilla

1 huevo

250 dulce de leche

Galleta

Ph: Pixabay

Procedimiento:

En un bowl mezclar el dulce de leche con el huevo, agregar la manteca y la sal hasta integrar por completo.

Luego, tamizar el almidón de maíz con la harina y el polvo de hornear. Integra todo a la mezcla suavemente y sigue mezclando hasta formar una masa. Es importante que no amases la masa formada. Luego, envuelve la masa en un film y llévala a la heladera por al menos 30 minutos.

Pasado ese tiempo cortar pedazos y hacer bolitas con las manos, colocarlas sobre una placa para horno enmantecada y enharinada y hornear a fuego moderado durante aproximadamente 15 minutos o hasta que comiencen a dorarse los bordes.

Sácalas del horno, déjalas enfriar y sirve.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com .También nos puedes escribir para recibir el newsletter que estamos preparando para que cocinar sea cada vez más fácil

¡Te contestaremos a la brevedad!