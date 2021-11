Zaira Nara encandila a todos con su increíble hermosura

Zaira Nara habló con los medios de comunicación tras la entrevista de su hermana Wanda Nara y su cuñado Mauro Icardi con Susana Giménez sobre el escándalo mediático.

“Yo me hago más problema que el resto, parece que no pero me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora estoy más tranquila porque veo que están todos bien. Me pone muy feliz, siento que ya se acomodaron las cosas y ya pasó” indicó Zaira al programa “Intrusos”.

Hace unas horas, Zaira Nara compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la conductora de televisión desplegando toda su belleza frente a la cámara para una producción de fotos profesional para su propia marca de ropa. En las mismas se pudo ver a la morocha luciendo un ajustado body color negro, que hizo juego con un elegante saco desprendido y un bolso de mano de color rosa chicle. Además, la latina complementó su look con su cabello suelto y sus labios pintados de rojo.

“Friday Sólo paso para contarles que llegó el BLACK ZAIBER a www.ZairaBeauty.com.ar @zairabeautyok” fue el sencillo y promocional texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Zaira Nara

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Jakob Von Plessen se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 36 mil corazones. Además, la morocha recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores para su espléndida figura física y su outfit escogido.

Fuente: Instagram Zaira Nara