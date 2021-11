Para acompañar: prepara un pico de gallo sabroso en pocos pasos

El pico de gallo ha sobrepasado las fronteras mexicanas y hoy en día es un acompañante ideal para diferentes platos de diferentes culturas, no somanente los ya conocidos tacos, guacamole, nachos, etc. Es una salsa colorida, fresca, ideal para cualquier época del año que acompaña muy bien las carnes , como las milanesas, las carnes asadas, las empanadas, etc.

Se la conoce como pico de gallo y es, básicamente, una ensalada con una gran personalidad. Sus ingredientes tienen los característicos rojo, verde y blanco combinados con toques ácidos de la lima y el cilantro. Es crujiente, por lo tanto aporta no solo color, sino también una gran textura. El toque personalizado lo pone cada casa, dependiendo si se hace picante o no. Arriésgate y prepara esta deliciosa receta.

Ingredientes:

4 tomates bien rojos maduros pero no blandos

1 cebolla morada

4 limas

1 pimiento rojo

Cilantro fresco al gusto

Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)

Opcional: Un chile o ají rojo

Salsa

ph: Pixabay

Procedimiento:

Comenzamos pelando y troceando los tomates y los cortamos en dados pequeños. No siempre es necesario pelar los tomates, depende del gusto de cada uno, pero es recomendable ya que muchas veces la piel es dura. Reservamos en un bowl.

Lavamos muy bien los pimientos, los cortamos, retiramos las semillas y las partes blancas, y cortamos lo que queda en cuadraditos pequeños. Los ponemos en el bowl junto a los tomates.

Lavamos y cortamos muy finamente el cilantro. Pelamos la cebolla y la cortamos en cuadraditos del mismo tamaño que los pimientos y el tomate, los mezclamos.

Mezclamos los ingredientes en un bowl, añadimos el zumo de lima , salamos a gusto, añadimos el ají y listo! Perfecto para disfrutar.

