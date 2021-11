Conoce el lugar exacto donde WhatsApp guarda tus conversaciones

En la actualidad, WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más utilizada por millones de usuarios en todo el mundo, por encima de Telegram o de incluso Facebook Messenger, que pertenece a la misma empresa que WhatsApp. Sin embargo, si cambias de dispositivo, todas las conversaciones que tenías las perderás y no te quedarán en la tarjeta de memoria externa.

En los últimos días, se conoció la novedad de que la aplicación tiene la función de activar el “modo invisible”. Esto sirve para que ninguno de tus contactos veas que estas en línea. Podes leer los chats sin necesidad de ingresar a la aplicación, pero debes sacrificar algunas cosas y seguir algunos pasos. Esto se le sumó a la actualización en donde se habilitó la posibilidad de instalar la aplicación en tables o iPads y hasta de usarlo con el teléfono celular apagado.

Por otra parte, usuarios habían recomendado no instalar la versión WhatsApp Delta, debido a que no es una app oficial. La ventaja es que podes editar y programar los mensajes ya enviados pero al no contar con la aprobación de Meta, no se encuentra disponible en App Store ni Apple por lo que debes descargar el archivo ejecutable.

En esta ocasión, notarás que cuando reinicias de fábrica tu móvil, se te han borrado todas tus conversaciones. Esto se debe a que no realizaste de manera frecuente, la copia de seguridad. No se alojan en las tarjetas de memoria, sino en el interior del dispositivo.

Fuente; Xataka

La única manera de sacar los mensajes de WhatsApp de nuestro teléfono es mediante la copia de seguridad almacenada en la nube. Para esto, la aplicación utiliza Google Drive para almacenar copias externas para que cuando cambies de dispositivo o debas formatearlo, al instalar nuevamente la aplicación, encuentres todas tus conversaciones más recientes.