Romina Malaspina demostró por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Romina Malaspina compartió parte de su rutina de ejercicio físico desde el gimnasio. La influencer, modelo, cantante y presentadora de televisión se toma muy enserio el cuidado de su cuerpo.

“Mi rutina de gym diaria es infaltable para cuidarme y despejarme. Cuando llego baja de energía porque tuve un día largo, con #Bang siempre me activo y entreno con todas las ganas” fue el mensaje que eligió Romina para acompañar la mencionada grabación en la red social Instagram.

Hace unas horas, Romina Malaspina publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la modelo de 27 años desplegando toda su hermosura ante la cámara desde un verde jardín. La mediática lució un minivestido de color nude. Además, la blonda complementó su look con el cabello suelto, una mini cartera a tono y un delicado make up.

“¡LANZAMIENTO Pink Friday! Hay hasta un 80% de descuento en TODO en@prettylittlething ¡ahora!” fue el corto y promocional texto que eligió de epígrafe Malaspina para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 58 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus más fieles seguidores en la popular plataforma, que resaltaron su espléndida figura física y su look escogido.