El conmovedor gesto de Luis Fonsi con un exparticipante de La Voz

"Esto no se acaba aquí", le dijo Luis Fonsi a Óscar Ettedgui al despedirlo durante la noche del Asalto Final en La Voz de España. El puertorriqueño, antes de dar a conocer su decisión, aseguró que tenía muchas dudas ya que tanto Óscar como Carlos Ángel Valdés eran dos grandes talentos.

La despedida fue muy emotiva debido que cada vez quedan menos participantes y los equipos han ido forjando relaciones de amistad muy fuertes durante el proceso. Los couches y sus asesores no se quedaron afuera y se muestran muy unidos a sus talentos.

Al conocerse que Carlos había sido el elegido para la etapa de directos, el joven de 33 años oriundo de Cuba, le dedicó unas tiernas palabras a su compañero: “Yo quisiera que, por un momento, toda España pudiese ver a través de mis ojos a este niño que está acá. Te quiero mucho y que todos sepan que, cada vez que yo pise un escenario, tú vas a estar conmigo”.

El saludo conmovió Fonsi, quien se sumó a la idea de incentivar la carrera del joven: “Te cuento algo, Óscar, sino no me quedaré tranquilo. Yo ya he participado de estos formatos de La Voz anteriormente, pero te juro por mis dos hijos que esta ha sido la decisión más difícil que me ha tocado tomar. Me comprometo a grabarte, a llevarte a los mejores productores, a trabajar contigo. Esa es mi promesa a ti. En lo que te pueda ayudar, aquí me tienes como un hermano de vida, chamo”.

Y las palabras del puertorriqueño no fueron en vano. Es que, en las últimas horas, el artista publicó una imagen en su Instagram donde se lo ve junto a Óscar y le dedica un importante mensaje. “Querido Óscar: Tu viaje por 'La Voz' terminó hace unos días, pero tu voz y tu arte apenas están agarrando vuelo ??. Como te prometí en el programa, aquí me tienes para acompañarte en ese camino. Me encantó verte hoy y hablar música. Nos vemos en el estudio en un par de semanas”.