Así lucía Thalía cuando empezó a grabar Marimar

En la segunda telenovela de la trilogía de las Marías, “Marimar”, interpretada por Thalía tiene una gran evolución en cuanto a su imagen, ya que comienza como una joven humilde y sin recursos que termina convirtiéndose en una mujer poderosa y con mucho dinero.

La novela estuvo compuesta por 150 capítulos, de los cuales, en por lo menos la mitad, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ usaba vestidos de tela, totalmente sueltos y, por lo general, con estampas de flores. Ropa muy fresca para soportar el calor sofocante de la playa al lado de su amiguito de cuatro patas, “Pulgoso”.

El cabello de Thalía en “Marimar”

Mientras la historia del personaje de Thalía transcurría en la playa, la actriz lució una melena muy natural. Siempre el pelo chino, largo y con raya de lado, dejando despejado totalmente el rostro.

Obviamente, el maquillaje tenía que ir a tono con el resto del look, por lo que era súper sutil. De hecho, parecía que no estaba maquillada, ya que no llevaba nada de sombras ni delineador.

El gran cambio de “Marimar” se produce cuando se convierte en una mujer poderosa que busca vengarse de los Santibáñez, la familia que la humilló y la lastimó durante años.

En un giro de 360°, comenzó a usar el pelo lacio y, por lo general, recogido, con peinados que en ese momento estaban muy a la moda. Lo más llamativo fue cuando se tiñó de rubio los dos mechones de adelante, los cuales le quedaban súper trendy y la hacían lucir única.

Fuente: Televisa

Es casi obvio que, junto con el cabello, su ropa también mutó, comenzó a usar prendas de vestir mucho más elegantes, acompañadas por grandes aretes que la hacían lucir glamorosa.

A decir verdad, de las dos formas se veía muy bonita. Dos versiones totalmente distintas que la hacían ver muy bien. Todo depende del estilo que a ti más te guste, ¿Cuál prefieres?