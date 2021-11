Video: Aracely Arámbula contesta a declaraciones a su ex pareja

Aracely Arámbula actriz y cantante mexicana recientemente ha decidido romper el silencio y hablar sobre su ex pareja. La actriz es conocida por algunas actuaciones como la versión joven del personaje de Verónica Castro en “Pueblo chico, infierno grande”, y su participación en “Soñadoras", “Alma rebelde” y “La Doña”.

Arámbula, ex pareja de Luis Miguel, no parece tener suerte en el amor ya que tuvo que salir a responder ante las declaraciones de Arturo Carmona, su también ex pareja. Carmona es un actor y presentador de televisión mexicano quien declaró que Aracely ocultaba su relación

Arturo afirmó que la actriz lo ocultaba en público pese a que fue un padre para Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula con Luis Miguel. El video del momento llegó a las manos de la cantante y ante ello, la artista dio su respuesta al declarar que fue una situación “Muy chistosa”, ya que un amigo cercano a ella le envió el video y de inmediato se puso en contacto con Carmona.

Es así que durante el programa “Hoy Día”, Aracely contó que se comunicó con Arturo Carmona y que este se disculpó con ella. Luego de ello la actriz destacó la buena relación que Arturo tuvo con sus hijos asegurando que le tienen mucho cariño. Sobre ello Arámbula firmó: “Siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo, con mi hermano, lo quiero mucho, y la verdad, es que no quiero hacer leña de eso”

Imagen: Yahoo Noticias

Asimismo Aracely Arámbula aprovechó la oportunidad para remarcar que nunca ha intentado ocupar el lugar de Luis Miguel en la vida de sus hijos. No obstante la actriz sí afirmó que ella toma las decisiones en la vida de sus hijos al decir: “No puedo decirte que mamá y papá porque eso tiene un rol de mamá 100%, pero si de alguna manera todas las decisiones van sobre mí”.