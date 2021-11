Preocupación por Cardi B en las redes sociales

Los seguidores de Cardi B comenzaron a preguntarse qué es lo que le estaba sucediendo a la rapera. Si bien, para muchos no había razón para preocuparse, otros destacaron que su repentina desaparición de las redes debía de tener un motivo importante.

Al ver que su ausencia estaba despertando mucha preocupación, la cantante decidió salir a aclarar que, lamentablemente, sus hijos se habían enfermado al mismo tiempo, por lo que tuvo que enfocarse completamente en ellos, ya que siempre han sido su prioridad.

Automáticamente, todos sus fanáticos se comenzaron a preocupar por los niños, por lo que Cadi B aseguró que ella se encargaría de mantener a todos informados sobre la evolución de los dos pequeños, una hermosa niña y un bebé muy pequeñito.

“Sé que no he estado interactuando con ustedes demasiado últimamente. Mis dos bebés están pasando una mala racha y he estado muy ocupada con ellos. Los quiero, chicos, y los mantendré informados”, escribió Cardi B explicando el motivo por el cual no estuvo subiendo nada a sus redes sociales.

Cardi B y sus dos pequeños hijos

Cardi B, rapera ganadora de un Grammy y superestrella, es madre de dos hijos. Ella anunció que dio a luz a su segundo hijo con su esposo Offset en una publicación de Instagram súper dulce que muestra a la pareja sosteniendo al recién nacido, con una descripción que incluye un emoji azul, lo que dejó entrever que se trataba de un pequeño niño.

También es madre de una dulce niña, Kulture, que ahora ya es oficialmente una hermana mayor.

Cardi anunció por primera vez su segundo embarazo durante una presentación de los Premios BET el 27 de junio, pero seguramente no será el último. Hablando con Entertainment Tonight en febrero de 2019, Cardi reveló: "Quiero tener más hijos. Lo que sea que mi cuerpo pueda soportar, y siento que puedo soportarlo".

Offset, que forma parte del popular trío de hip-hop Migos, también es padre de otros tres hijos, Jordan, Kody y Kalea Marie, lo que los convierte en los medios hermanos de Kulture y del nuevo bebé.

“Estamos encantados de haber conocido finalmente a nuestro hijo. Toda nuestra familia y amigos le adoran y estamos deseando que sus otros hermanos le conozcan”, dijeron a través del comunicado que publicaron cuando nació el bebé. A diferencia de la primera vez, en esta ocasión han decidido mantener todo mucho más privado para proteger a la familia.

Seguramente, dentro de muy poco, la volveremos a ver en acción como siempre. Solamente habrá que esperar a que sus pequeños hijos se sientan mejor y que ella se sienta lista para dejarlos más tiempo a cargo de otra persona. ¿Cuánto faltará?