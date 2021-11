Modo verano: Soledad Pastorutti enamoró a todos con su hermosura

En Argentina llegado el mes de marzo ya se pueden escuchar las quejas de las mamás y papás que fueron incluidos en el grupo de Whatsapp del colegio. Pero en Arequito, Santa Fé, la cosa es distinta. Soledad Pastorutti nació y creció en este pequeño suburbio y ahora sus hijas también lo hacen ahí.

Privilegiadas las mamás que comparten el grupo de Whatsapp y las reuniones del colegio con la ex jurado de “La Voz Argentina”. “Voy a las reuniones de padres y si no llego a ir, mi hija menor me empieza a reclamar” decía “la Sole” en una entrevista para la revista PRONTO.

Respecto a esta sana costumbre de vivir en un pueblo y a la decisión de enviar a sus hijas a una escuela pública decía: “Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”. Diferenciándose de este modo del resto de la farándula que acostumbra a elegir selectos colegios para sus hijos y permanecer alejada de la gente.

Soledad Pastorutti luce idéntica a como se veía en sus primeras presentaciones. Junto a su hermana Natalia revoleaba el poncho con firmeza sobre los escenarios en 1995 y su carrera continuó hasta nuestros días.

Fuente: Instagram Soledad Pastorutti

El perfil de Pastorutti siempre fue más compatible con el de una mujer tradicional, de pueblo y folklorista. Sin embargo, en el último tiempo se ha mostrado más atrevida y ha sacado a relucir las exigidas rutinas de gimnasia que le permiten soportar las giras. Y así “la Sole” se calzó unas gafas negras modernas y se fotografió en Instagram. Con sus uñas estilo “francesitas” eligió sostener las gafas en la primera fotografía y morder su dedo en la segunda. Muy provocativa a través del reflejo de sus lentes se pueden ver sus piernas desvestidas. Mientras toma sol en su traje de baño negro, los fans ruegan que se haya colocado protector solar sobre su piel. ¡Cuidado Sole!