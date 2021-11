Flor Peña encandila a todos con su increíble hermosura

Florencia Peña habló sin tapujos de uno de los temas más mediáticos de las últimas semanas, nos referimos al escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la “China Suárez”.

"Pienso que esto que le está pasando a Wanda, le pasa al 99% de las parejas. me ha pasado a mí, le ha pasado a otro. hemos sido víctimas y victimarios" indicó Florencia en el programa que conduce, “Flor de equipo”

Este miércoles, Florencia Peña compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la exprotagonista de “Casados con hijos” desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La blonda lució un escotado minivestido de color champagne. Además, la mediática complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

“Acá desde casa me confieso fan total de Rappi Turbo de @rappiargentina que me salva en 10 minutos con comida, bebida, cosas de farmacia, productos frescos, congelados, golosinas, productos de limpieza... Gracias a mi amigo @marley_ok que me mostró este viaje de idaaaaa” fue el extenso y divertido texto que eligió Peña de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Florencia Peña

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones. La bella comediante recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física de parte de sus más fieles seguidores en este posteo.